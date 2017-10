Het is oudewijvenzomer in Zeeland!

Vandaag werd het in Zeeland bijna 25 graden en dat past helemaal in de oudewijvenzomer zoals we deze periode in Nederland ook wel noemen, naar het voorbeeld van het Duitse Altweibersommer. Oorspronkelijk komt het begrip uit de Noordse of Germaanse mythologie, waarin noodlotsgodinnen wevend of spinnend werden voorgesteld. Het spinnen van deze godinnen beeldde de menselijke levensdraden uit.

Vrouwelijke watergeest

De term oudewijven kan ook terug worden gevoerd op een vrouwelijke watergeest met lange witte haren. Later kreeg het betrekking op oude breiende vrouwen bij rustig nazomerweer. Voor de toeristen die op dit moment in Zeeland zijn, maakt dat allemaal niet uit. Die gingen massaal op pad. En morgen ... dan wordt het nog warmer.