Laurent Legrand keert terug bij Oemoemenoe

Laurent Legrand (met bal) in actie. (foto: Laurent Legrand (Facebook))

Legrand speelde vorig seizoen bij de Belgische landskampioen Dendermonde en ging in de zomer naar Nieuw-Zeeland om daar te spelen. Na twee maanden rust was de Middelburger op zoek naar een nieuwe uitdaging. Even was hij nog in gesprek met een Duitse club, maar dat paste voor Legrand niet bij zijn ambities.

Oemoemenoe

Omdat Legrand geen goede club vond, besloot hij om terug te keren naar zijn oude club Oemoemenoe. De oud-speler van de Middelburgse club gaat vanaf dinsdag meetrainen om weer op conditie te komen. Als dat goed gaat, hoopt hij op 25 november thuis tegen CAS RC zijn rentree te maken.

Ambitieus

Legrand is ambitieus en denkt dat de kampioenspoule voor Oemoemenoe haalbaar is. "In mijn ogen is een finaleplaats haalbaar maar dan moeten we wel met zijn allen de schouders eronder zetten."