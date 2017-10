N59 dicht bij Nieuwerkerk na botsing auto en motor

(foto: oz)

Weg afgesloten

Hoeveel gewonden er vielen bij het ongeluk is nog onduidelijk. De traumahelikopter is geland op de parallelweg. De weg is nu afgesloten om de hulpverleners ruimte te geven.

Druk

Het is al de hele dag druk op de Zeeuwse wegen, door de combinatie van mooi nazomerweer, de start van de herfstvakantie en meerdere werkzaamheden. De verwachting is dan ook dat de file op de N59 flink toe zal nemen.

Lees ook: