Chaotische avondspits door verkeersdrukte, werkzaamheden en ongeluk

Nachtelijke file op de A58 (foto: Walter Beilo uit Vlissingen)

Op de A58 Zeeland uit stond er een lange file voor knooppunt De Poel, waar één rijstrook dicht was vanwege werkzaamheden. Het duurde tot laat op de avond voor die file was opgelost. Volgens de ANWB zorgde de kilometerslange file grote delen van avond voor een vertraging van drie kwartier.

Mondjesmaat doorgelaten

Verder was de N59 een tijdlang dicht bij Nieuwerkerk, vanwege de nasleep van een aanrijding tussen een auto en motor. En vanwege de drukte in de Westerscheldetunnel werd het verkeer richting Zeeuws-Vlaanderen maar mondjesmaat doorgelaten om de doorstroming in de tunnel te verbeteren.

Bij Nieuwerkerk zorgde de nasleep van het ongeluk op de N59 voor lange files in beide richtingen. Toen de traumahelikopter was vertrokken kon het verkeer er weer langs, over de parallelbaan. Daarna loste de file Zeeland in al snel weer op. De file Zeeland uit, richting knooppunt Hellegatsplein, had vanwege de grote verkeersdrukte wat meer tijd nodig om op te lossen.

