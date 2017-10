Motorrijder (34) zwaargewond bij val in Nieuwdorp

In Nieuwdorp is een 34-jarige motorrijder uit Rotterdam ernstig gewond geraakt bij een val. Hij reed rond 18.00 uur op de kruising van de Oostenrijkweg met de Belgiëweg West het water in. Hij heeft geen geldig motorrijbewijs en de motor was niet verzekerd.

Samen met enkele bekenden was de 34-jarige Rotterdammer naar het industriegebied Vlissingen-Oost bij Nieuwdorp gereden met de motor op een aanhanger. Daar aangekomen werd de motor van de aanhanger gehaald. Hoge snelheid De 34-jarige Rotterdammer stapte op de gereedstaande motor. De eigenaar van de motor, een 45-jarige plaatsgenoot van het slachtoffer, trapte de motor aan. Die sloeg aan en vloog met hoge snelheid weg, het talud af, en kwam in het water van de haven tot stilstand. Motorrijder rijdt het water in bij Nieuwdorp en raakt ernstig gewond (foto: HV Zeeland) De bestuurder maakte een flinke val op de onregelmatige stenen onder aan het talud. Hij raakte daarbij zwaargewond. Ambulancepersoneel en brandweerlieden hebben samen de gewonde motorrijder op de kant getild. Traumahelikopter Het duurde daarna nog anderhalf uur voor het slachtoffer stabiel genoeg was om te vervoeren. Hij is met de traumahelikopter naar een ziekenhuis in Rotterdam vervoerd. De motor is bij het ongeluk onder water verdwenen. De politie heeft sporenonderzoek gedaan. Daarna is de motor door een bergingsbedrijf uit het water gehaald en meegenomen.