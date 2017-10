Motorrijder zwaargewond bij val in Nieuwdorp

In Nieuwdorp is een motorrijder ernstig gewond geraakt bij een val. Hij reed rond 18.00 uur op de kruising van de Oostenrijkweg met de Belgiëweg West rechtdoor het water in. De gewonde motorrijder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Motorrijder rijdt het water in bij Nieuwdorp en raakt ernstig gewond (foto: HV Zeeland) De motor is volledig onder water verdwenen. Twee ambulances en de brandweer rukten uit om de gewonde motorrijder op de kant te tillen. Het duurde vervolgens anderhalf uur voor het slachtoffer stabiel genoeg was om te vervoeren. De politie heeft sporenonderzoek gedaan. Daarna is de motor door een bergingsbedrijf uit het water gehaald en meegenomen.