Zeeland wordt wakker: files, huisartsentekort en nieuwe moskee

File op de A58 richting Vlissingen na ongeluk bij Arnemuiden (foto: Walter Beilo)

Files

Het was druk gisteravond op de Zeeuwse wegen. Door de combinatie van de start van de herfstvakantie en mooi nazomerweer waren veel dagjesmensen naar onze provincie gekomen en veel van hen probeerden tegelijkertijd Zeeland weer uit te rijden. Op de A58 Zeeland uit stond er een lange file voor knooppunt De Poel, waar één rijstrook dicht was vanwege werkzaamheden. Het duurde tot na tienen voor die file was opgelost.

(foto: Omroep Zeeland / stock)

Huisartsentekort

Vlissingen kampt met een huisartsentekort. Een enkele praktijk heeft het zo druk, dat ze 75 patiënten 'kwijt' moesten. Doordat huisartsen bijna geen nieuwe patiënten aannemen, is de keuze beperkt voor mensen die een huisarts zoeken of willen overstappen. Patiëntenorganisatie Zorgbelang krijgt er 'opvallend veel' klachten over.

(foto: Omroep Zeeland)

Nieuwe moskee

De Al Rahman moskee in Middelburg-Zuid krijgt een nieuw onderkomen. Het gebouw dat de moslimgemeenschap van de gemeente huurt, verkeert in zo'n slechte staat dat het gesloopt wordt. Het dak lekt, de verf bladdert af en de kozijnen zijn rot. En dus komt er een nieuw gebouw op hetzelfde terrein.

Paalhoofd op het strand bij Zoutelande (foto: Lydia Haze uit Middelburg)

Het weer:

Vanochtend eerst nog wat wolkenvelden en plaatselijk wat mist of zelfs een spat regen. Dit trekt echter snel weg, waarna een zonovergoten dag volgt. Bij een matige zuidenwind wordt het 22 graden op de stranden tot lokaal 25 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Vanavond en vannacht is het vrij helder en bij een naar zuidwest draaiende wind koelt het af tot een graad of 13.