Vlissingers kunnen niet naar de huisarts van hun keuze

Dat het vinden van een huisarts niet zo makkelijk is, ondervond Marrit de Haas. Zij verhuisde onlangs van Utrecht naar het centrum van Vlissingen. Zij wilde niet naar de huisarts bij haar in de buurt, maar bij andere huisartsen werd zij niet aangenomen, omdat zij niet in hun postcodegebied woont. "Ik heb een stuk of vier huisartsen gebeld en ik kreeg telkens te horen: 'U valt niet binnen ons postcodegebied'." Marrit de Haas en haar gezin zijn niet de enige. Patiëntenorganisatie Zorgbelang Brabant Zeeland kreeg elf klachten binnen van patiënten die moeite hebben om een nieuwe huisarts in Vlissingen te vinden.

Recht op vrije keuze

Patiëntenbelangenorganisatie Zorgbelang kreeg dit jaar opvallend veel klachten van mensen uit Vlissingen en gaat in gesprek met het zorgkantoor. "In Vlissingen zitten veel praktijken vol en als daarnaast ook nog postcodegebieden worden gehanteerd, dan wordt de keuzevrijheid wel enorm beperkt", zegt Verbaant, "En dat is erg, want iedere patiënt heeft eigenlijk recht op een vrije keuze van zijn zorgverlener."

Van de vijftien huisartsenpraktijken in Vlissingen zitten acht praktijken vol. Zij bekijken per geval of er nog iemand bij kan. Soms wordt er een uitzondering gemaakt voor iemand uit het eigen postcodegebied. Een grote meerderheid, namelijk tien huisartsen hanteren dit postcodebeleid. Ook als er nog (beperkt) plek is, worden alleen mensen uit het eigen postcodegebied aangenomen.

Patiënten kunnen bijna nergens meer terecht." Miranda Verbaant van Patiëntenbelangenorganisatie Zorgbelang

Dit postcodebeleid beperkt de keuze voor patiënten: je kunt niet terecht buiten de wijk waar je woont. "Soms woont iemand maar een paar honderd meter verwijderd van een huisartsenpraktijk, maar wordt toch afgewezen, omdat hij in een ander postcodegebied valt", zegt Miranda Verbaant van Zorgbelang. Huisartsen mogen patiënten weigeren, als de praktijk vol is of als patiënten te ver weg wonen. Maar de beperkte keuze in Vlissingen, waar vrijwel alle praktijken òf vol zitten òf een restrictief toegangsbeleid hebben, schuurt met de vrije artsenkeuze. "Patiënten kunnen bijna nergens meer terecht."

Huisartsen mogen patiënten weigeren in de volgende situaties: 1. De praktijk is vol.

2. Als de afstand tussen de praktijk en de patiënt meer dan vijftien minuten bedraagt. Sommige huisartsen hanteren daarom postcodegebieden.

3. Als er principiële verschillen van inzicht zijn over de zorg. Denk aan alternatieve behandelingen of aan ethische dilemma's als euthanasie.

Reactie huisartsen

Huisarts Frans Legemate treedt op als woordvoerder van de Vlissingse huisartsen. Hij laat in een schriftelijke reactie weten:

"De afgelopen jaren komt er een steeds grotere en complexere zorgvraag op de huisartsenpraktijk af. Ondermeer voor langer thuiswonende, jeugd en GGZ. Dit maakt dat wij als huisartsen veel meer tijd kwijt zijn om goede zorg te bieden aan net zoveel patiënten als voorheen. Een gevolg hierval is dat praktijken steeds vaker (tijdelijk) 'dicht zijn'. Die situatie gaat ook niet op korte termijn veranderen."

En verder: "Mochten patiënten in Vlissingen geen plek kunnen vinden bij een huisarts, dan ligt die verantwoordelijkheid vooral bij de zorgverzekeraar."