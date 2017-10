Auto rijdt de sloot in bij Aagtekerke

Het ongeluk gebeurde om 22.10 uur op de Brouwerijweg. De vrouw verloor door nog onbekende oorzaak de controle over het stuur, waarna de auto in de berm raakte en vervolgens in de sloot tot stilstand kwam. De auto is door een bergingsbedrijf weggesleept, onder toeziend oog van enkele nieuwsgierige koeien die in het naastgelegen veld staan.

Auto die in sloot belandde bij Aagtekerke wordt getakeld (foto: HV Zeeland)