Dronken Belg rijdt in op tegenligger bij Kapelle

Een 57-jarige automobilist uit België is gisteravond frontaal op een tegenligger ingereden in Kapelle. De Belg had te veel gedronken. De tegenligger, een 20-jarige automobilist uit Kruiningen raakte gewond. Hij had een gebroken been.

Een wegrijdende ambulance - archieffoto (foto: OZ) Ook de passagier van de Kapellenaar en de Belgische automobilist raakten gewond. Alle drie de betrokkenen zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Verkeerde weghelft Het ongeluk gebeurde rond 20.45 uur op de Schoorse Oudedijk. De 57-jarige Belg kwam aanrijden vanaf de Smokkelhoekweg, de 20-jarige man uit Kruiningen kwam uit de richting van Schore. De Belg raakte op de verkeerde weghelft en raakte zijn tegenligger frontaal. De Belg moest blazen en bleek de toegestane hoeveelheid alcohol bijna vier keer te hebben overschreden. Bij de ademanalyse blies hij 850 ugl, de maximaal toegestane hoeveelheid is 220 ug/l. Olie gelekt Een bergingsbedrijf heeft beide auto's meegenomen. Bij het ongeluk was er ook brandstof of olie uit een of meer auto's gelekt. Het waterschap heeft daarom het wegdek gereinigd. Toen de berging, de reinigingswerkzaamheden en het sporenonderzoek van de politie waren afgerond werd de weg weer vrijgegeven.