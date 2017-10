Schoolbestuur geschokt door overlijden Ezra: 'Geen woorden voor'

Omnium in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Locatiedirecteur Adri de Gans van het Pontes Goese Lyceum in Goes is er kapot van. "Dan word je zaterdag gebeld en dan verandert er wel iets. Je wereld staat stil. Het is gewoon zo heftig. Je kent die jongen, je weet dat hij epilepsie had en dat dit dan moet gebeuren, daar zijn geen woorden voor."

De Gans heeft contact gehad met de moeder van Ezra. Zij wil nu vooral even met rust gelaten worden, zegt De Gans. Het Goese Lyceum houdt in de loop van de week een herdenkingsbijeenkomst voor Ezra.

Herdenkingsbijeenkomst

Wanneer de herdenkingsbijeenkomst voor de leerlingen van de school precies gehouden wordt, kan hij nog niet zeggen. "Pas als er meer bekend wordt over de uitvaart en over de rol die wij daarin kunnen spelen, kunnen we de herdenkingsbijeenkomst organiseren."

Alle leerlingen en hun ouders zijn door het schoolbestuur met een brief op de hoogte gesteld van het noodlottige overlijden van Ezra. Ook alle collega's zijn bijgepraat. De school wil de leerlingen en docenten ruimte geven om bij elkaar te komen om Ezra te herdenken.

Alarm geslagen

Toen de vrienden van Ezra zagen dat hij niet meer reageerde hebben ze direct alarm geslagen. Het zwembadpersoneel heeft Ezra uit het water gehaald en gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Twee ambulanceteams en een traumahelikopter zijn met spoed naar het zwembad uitgerukt om de reanimatiepoging over te nemen. Maar eenmaal aangekomen, konden de hulpverleners niets meer voor hem betekenen.

