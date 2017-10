Bejaarde parachutespringer raakt schoenen kwijt boven Zeeland (foto: Koen Tilley)

Toen Karel Tilley uit het Belgische Dilbeek uit het vliegtuig sprong samen met zijn zoon had hij zijn schoenen nog aan, maar toen hij landde was hij ze kwijt. Dus als je gistermiddag ergens schoenen uit de lucht neer hebt zien dalen, ze waren van deze 94-jarige parachutespringer.

Opmerkelijke hobby

Deze voor een man op zijn leeftijd wellicht opmerkelijke hobby is twee jaar geleden begonnen. Toen zijn zoon Koen zijn vliegbrevet haalde zei de toen 92-jarige Karel dat hij weleens uit een vliegtuig wou springen.

Naar verluidt hebben meerdere mensen in zijn omgeving geprobeerd om het hem uit zijn hoofd te praten, maar deze krasse knar hield voet bij stuk, dus heeft hij toen samen met zijn zoon een eerste parachutesprong gemaakt. En dat viel blijkbaar in de smaak, want het is een soort jaarlijkse traditie geworden.

Derde sprong samen

Gisteren werd hij door zijn zoon Koen vanuit Grimbergen, dat ligt bij Brussel, naar Skydive Zeeland in Arnemuiden gevlogen. Daar maakten vader en zoon hun derde sprong samen. Zoon Koen heeft een video van de vlucht naar Zeeland en de sprong op internet gezet.

Video van sprong waarbij bejaarde parachutespringer schoenen kwijtraakt

De sprong verliep goed, maar op een hoogte van rond de drie kilometer raakte hij dus wel zijn schoenen kwijt, meldt de Vlaamse nieuwssite Persinfo. De schoenen liggen nu waarschijnlijk ergens in een Zeeuws weiland. "Maar dat belette hem niet met volle teugen van de sprong te genieten", schrijft Persinfo.