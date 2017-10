Nieuw gebouw voor Middelburgse moskee

En dus komt er een nieuw gebouw op hetzelfde terrein, vertelt Ahmed Mulder van de moskee. "Opknappen van het vijftig jaar oude houten gebouwtje is niet mogelijk. Het zit vol met asbestplaten. Het nieuwe gebouw lijkt op het huidige: een soort houten clubgebouw."

Minaret

Een echte moskee met minaret neerzetten, is geen optie. "We mogen niet hoger dan vijf meter bouwen en bovendien zal niet iedereen in de buurt daar even blij mee zijn. En of iets een moskee is, hangt niet af van het gebouw, maar van wat er binnen gebeurt."

Het oude schoolgebouw verkeert in zeer slechte staat (foto: Omroep Zeeland)

Diepe zakken

Het huurcontract van het huidige gebouw loopt over ruim een jaar af, op 1 januari 2019. Het nieuwe gebouw wordt eigendom van de moskee. "We financieren alles zelf. De totale kosten zijn ruim 250.000 euro. We krijgen geld binnen door middel van contributie en donaties en we kunnen collecteren bij andere moskeeën. We hebben al een flink bedrag op de bankrekening staan. En hopelijk komt er nog iemand langs met diepe zakken die ons wil helpen!"

Kosten nieuwe moskee Kavel: 50.000 euro

Gebouw: 200.000 euro

Inventaris: 30.000 euro Totaal: 280.000 euro

In kas: 89.000 euro

Nog nodig: 191.000 euro

Het ontwerp van de nieuwe moskee (foto: Al Rahman moskee)

Zeven Zeeuwse moskeeën

De gemeenschap van de Al Rahman moskee telt enkele honderden mensen. De nieuwe moskee moet eind 2018 klaar zijn. Het duurt hooguit een maand om hem te bouwen.

Zeeland telt in totaal zeven moskeeën.