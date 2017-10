File op N59 kwam door inhaalmanoeuvre motorrijder

Traumahelikopter bij N59 na botsing tussen auto en motor (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

Het ongeluk gebeurde rond 18.00 uur, ter hoogte van hectometerpaaltje 18,5. De gewonde motorrijder werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De weg was bijna twee uur lang in beide richtingen afgesloten.

Traumahelikopter

Voor het ongeluk werden twee ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. De traumahelikopter is geland op de parallelweg. Die was daarom korte tijd afgesloten. Na het vertrek van de traumahelikopter werd de parallelweg weer vrijgegeven.

Er stond al voor het ongeluk een lange file op de N59 Zeeland uit, richting knooppunt Hellegatsplein. Door de combinatie van mooi nazomerweer en de start van de herfstvakantie was het erg druk op de Zeeuwse wegen. Door de nasleep van het ongeluk werd die file nog veel langer.

File weer opgelost

Toen de traumahelikopter was vertrokken en het verkeer er weer langs kon, over de parallelbaan, loste de file Zeeland in al snel weer op. De file Zeeland uit, richting knooppunt Hellegatsplein, had wat meer tijd nodig. Pas na tienen was de file helemaal opgelost.

