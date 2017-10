DELTA onderzoekt beveiligingslek in WiFi-netwerken

Door het lek kan internetverkeer worden afgeluisterd (foto: CC0)

Net als andere getroffen providers gebruikt DELTA het WPA2-protocol voor het beveiligen van de draadloze netwerken van hun klanten. Dat protocol is een afspraak tussen fabrikanten waarin is vastgelegd hoe WiFi werkt en hoe de verbinding is beveiligd.

De kabellaar bekijkt nu samen met modemfabrikant Cisco hoe het probleem kan worden opgelost. Op welke termijn er een oplossing mogelijk is, valt volgens DELTA nu nog niet te zeggen.

Nog geen update

Het lek werd ontdekt door een Belgische beveiligingsonderzoeker. Die bracht eind augustus al meerdere fabrikanten van apparaten met WiFi op de hoogte, maar voor de meeste apparaten is er nog altijd geen update beschikbaar, zoals voor apparaten met de besturingssystemen Android, iOS, OS X en Windows. De ontdekker van het lek heeft het zelf 'KRACK' genoemd.

Door het lek is overigens niet al het draadloze netwerkverkeer onveilig. Veel websites, zoals die van banken, sociale media en nieuwssites zijn zelf ook beveiligd. Daardoor is het verkeer voor internetbankieren niet in gevaar. Zo'n beveiligde verbinding is te herkennen aan het veiligheidsslotje in de internetbrowser. Ook is het niet mogelijk om door dit beveiligingslek het beveiligingswachtwoord van het WiFi-netwerk te achterhalen.