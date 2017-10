Zeeuwse Honk wil jubileum koste wat kost halen

"De oorzaak ligt in een combinatie van de krimp en het feit dat het een kleine sport is in Nederland", zegt bestuurslid en speler Dennis van Graefschepe. "Honkbal krijgt in de media maar weinig aandacht. Dat maakt het lastig om nieuwe leden aan te trekken."

Lastige regels

Ook de complexiteit van de sport is een reden waarom kinderen sneller kiezen voor bijvoorbeeld voetbal of hockey dan voor honkbal, zegt voorzitter en coach Marshall Matthews. "Je moet kunnen gooien, vangen en slaan. De regels zijn soms ook lastig te begrijpen voor kinderen. Maar als kinderen het spelletje eenmaal doorhebben, dan raken er al snel aan verslaafd."

Met clinics op scholen probeert Het Zeeuwse Honk nieuwe leden aan te trekken en sinds kort werkt de club samen met Stichting Reach Out And Touch (ROAT), die werkt met probleemjongeren. "Samen met hen geven we clinics in Vlissingen en Middelburg. Daar hebben we verschillende nieuwe leden aan overgehouden", aldus Dennis van Graefschepe.

Passen en meten

Het Zeeuwse Honk heeft momenteel 75 leden, waarvan er 50 nog daadwerkelijk spelen. Ondanks de problemen met het vinden van nieuwe aanwas wist de club vorig jaar vier teams op de been te krijgen. Van Graefschepe: "Het is af en toe passen en meten met de spelers die we hebben. Soms laten we jeugdspelers meedoen bij de senioren. Zo houden we alle teams aan de gang.

Over twee jaar viert het Zeeuwse Honk haar 50-jarig jubileum. "Dat jubileum gaan we zeker halen. Daar ben ik van overtuigd. Het zal de komende jaren wel ploeteren blijven om nieuwe leden te vinden, maar dat is altijd zo geweest en zal ook nooit veranderen."