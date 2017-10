Hulst wil restafval nog maar eens per maand ophalen

(foto: Omroep Zeeland)

2020

Gemeenten hebben van de landelijke overheid de opdracht gekregen om de hoeveelheid restafval in 2020 terug te brengen naar maximaal honderd kilo per persoon. Daarnaast moet in 2020 75 procent van het afval gescheiden zijn. Vorig jaar werd er in Hulst nog 236 kilo per persoon aan restafval opgehaald en was 63 procent van het afval gescheiden. Uit een proef waar de gemeente Hulst begin dit jaar aan meedeed is gebleken dat de hoeveelheid restafval fors afneemt als inwoners het afval beter scheiden.

Lees ook:

Naast het minder vaak legen van de grijze emmers wil de gemeente Hulst plastic- en drankkartons huis-aan-huis gaan ophalen. Ook wil de gemeente huishoudens met veel groente-, fruit- en tuinafval (GFT) een extra groene rolemmer én een GFT-bakje voor in de keuken geven.

De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met de plannen van de gemeente.