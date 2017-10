Verrot torentje Dorpshuis Biervliet krijgt opknapbeurt

Bij de stichting Dorpshuis Biervliet zijn ze erg blij met de renovatie. Sjaak de Visser: "We hadden al maanden last van lekkages omdat het torentje in zo'n slechte staat is. Het is hard nodig dat het wordt opgeknapt. Ik begreep dat het aan alle kanten al aan het rotten was."

Meer schade

Dat beaamt aannemer Marcel van Rooijen: "We hebben nog meer werk dan we in eerste instantie dachten. Nu we het torentje naar beneden hebben gehaald, kunnen we pas zien hoe groot de schade echt is. Omdat er zoveel kapot is, blijft er waarschijnlijk weinig van over."

Dorpshuis Biervliet (foto: Wikimedia Commons)

Tot 1993 zat café 't Oude Raedhuys in het huidige Dorpshuis in Biervliet. Daarna werd het een dorpshuis. In 2003 ging de Stichting Dorpshuis Biervliet aan de slag in het monumentale pand. Er was veel achterstallig onderhoud, maar door giften van onder meer het Oranjefonds en de gemeente Terneuzen kon het pand worden opgeknapt. Het renoveren van het torentje is de laatste stap. Wanneer die weer op de nok van het dorpshuis staat, is het pand weer tiptop in orde.

Het torentje van het dorpshuis is naar Oostburg gebracht. Over ongeveer twee maanden wordt het teruggeplaatst. Tot dan staat het dorpshuis er toch een beetje kaal bij. "Maar dat is niet erg", lacht De Visser. "We hebben het er graag voor over. Als straks het torentje er weer is, is alles in goede staat en zijn we eindelijk klaar met verbouwen."