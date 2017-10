Marathon Zeeuws-Vlaanderen krijgt wandelmarathon

Hardlopers in actie bij de Marathon Zeeuws Vlaanderen (foto: Marathon Zeeuws-Vlaanderen)

Aan de wandelmarathon Zeeuws-Vlaanderen kunnen 2500 mensen meedoen. De inschrijving voor het evenement start op woensdag 1 november. Het weekend van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen is op 21 en 22 april.

Bij de Marathon Zeeuws-Vlaanderen is het zo dat ze ieder jaar wisselen van start en finishplaats tussen Hulst en Terneuzen. De wedstrijdmarathon start in 2018 in Hulst en eindigt in Terneuzen. De wandelmarathon zal een dag later precies andersom zijn.

Als je wil weten wat je te wachten staat, dan is dit de route van de wandelmarathon: