Zeeuws-Vlaamse kinderen moeten nog een weekje wachten op de herfstvakantie

De kinderen vinden het jammer dat ze niet tegelijkertijd met hun vriendjes en familie ten noorden van de Westerschelde vakantie hebben. helemaal nu het zulk lekker weer is. Louis had wel geweten wat hij anders had kunnen doen: "Ik wil gewoon lekker zwemmen of buiten spelen."

Verschillende adviezen

Schoolbesturen hebben eerder dit jaar van de provincie en de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland (COPZ) verschillende adviezen gekregen voor het vaststellen van de vakanties. Door de verwarring die daardoor onstond, hebben scholen voor verschillende vakantiedata gekozen.

