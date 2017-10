Stille tocht voor overleden Ezra Trinidad

Voor de overleden Ezra Trinidad wordt vrijdag in Goes een stille tocht gehouden. De dertienjarige jongen overleed afgelopen zaterdag na een epileptische aanval in het zwembad van het Omnium in Goes.

Ezra Trinidad (foto: Omroep Zeeland) De familie van Ezra roept mensen op vrijdag om 19.15 uur naar wijkcentrum De Spinne te komen. Om 20.00 uur start de tocht die onder meer langs het Omnium gaat. Nucy Anne, de tante van Ezra, vraagt iedereen een witte wensballon mee te nemen. Op een bepaald moment worden die dan losgelaten. Initiatief Het idee voor een stille tocht ontstond bij de neefjes en nichtjes. "Zij voelden zich zo machteloos en wilden iets doen. Om Ezra te eren hebben we voor een stille tocht gekozen", vertelt Nucy Anne. Zaterdag is de begrafenis. Lees ook: Overleden jongen in zwembad had epileptische aanval

