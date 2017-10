Pupillen treden in de voetsporen van Messi en Ronaldo

De voetbalschool wordt al dertien jaar georganiseerd door voetbalvereniging NOAD '67 uit Sint-Philipsland. En na dertien jaar is het evenement volgens John Verbraek van de vereniging "onverminderd populair". De komende drie dagen dribbelen, rennen en sprinten honderd kinderen over de voetbalvelden van de vereniging.

Aan het evenement doen meer kinderen mee dan er in het dorp wonen. Ze komen volgens Verbraeke uit de hele regio: "Van Kloetinge tot Steenbergen en van Tholen tot Yerseke." Verder groeien zit er voorlopig niet in, want de voetbalclub hanteert een limiet van honderd deelnemers.

"Een dag na de opening van de inschrijving zaten we al aan de limiet", hoewel het verleidelijk is om verder te groeien, heeft het niet de voorkeur van Verbraeke: "We moeten ook voldoende vrijwilligers zien te regelen en de velden hebben een beperkte capaciteit." De driedaagse voetbalschool is nu, volgens hem, wel zo overzichtelijk "en dat is wel zo fijn".

Vrouwenvoetbal

Waar ze niet meer groeien in het aantal deelnemers, doen ze dat wel in de diversiteit van de deelnemers. De laatste jaren merkt Verbraeke dat er meer meisjes op het evenement afkomen. Exacte cijfers heeft hij niet, maar het is volgens Verbraeke een direct gevolg van de goede prestaties van het Nederlands vrouwenelftal afgelopen zomer op het EK.

Behalve passen, de bal afpakken en scoren, wordt er ook geld opgehaald voor een goed doel. Dit jaar zetten de kinderen zich in voor Zorgvilla Foundation, een stichting die zich inzet om kinderen met een beperking samen met hun familie een dagje uit te laten beleven. Het geld wordt ingezameld met de verkoop van oliebollen en het inzamelen van lege flessen.