Giftige 'hazenkopvis' gevonden op strand van Renesse

Op het strand van Renesse is een zogenaamde hazenkopvis gevonden (foto: Mirjam Sengers)

De familie was erg nieuwsgierig naar de vis en nam hem mee naar de camping waar zij op dit moment vakantie vieren. Na wat speuren op internet kwam Mirjam Sengers, de moeder van het stel, erachter dat het hier om een hazenkopvis gaat, een kogelvis die normaal gesproken in subtropisch water verblijft.

Orkaan Ophelia

De hazenkopvis komt onder andere voor in de wateren rond Portugal. Marien bioloog Theodoor Braaksma denkt dat de vis door orkaan Ophelia, die vandaag over Ierland raasde, uit koers is geraakt. De vis is tot nu toe slechts één keer eerder in Nederland gezien. In 2014 vonden onderzoekers van Ecomare de Lagocephalus lagocephalus, zoals de Latijnse naam van het dier luidt, tijdens een bedrijfsuitje op Texel.

Veel kogelvissen hebben een giftige huid. De hazenkopvis heeft vooral een giftige beet. Toch raadt marien bioloog Braaksma mensen die zo'n vis vinden af om de vis aan te raken. Braaksma denkt dat het toeval is dat de vis in Renesse terecht is gekomen, maar sluit meer vissen door de storm niet uit. "Dat is iets om in de gaten te houden", aldus Braaksma.