Platbodems varen met bieten van Goes naar Steenbergen

De kleine armada was vanmorgen vertrokken vanuit Goes. Elk schip heeft een rietenmandje aan boord met daarin één of meerdere suikerbieten. Sinds 1999 wordt de Bietentocht gevaren. Met de tocht willen de organisatoren de geschiedenis van de traditionele bietentocht visueel en leefbaar in stand houden. De tocht start elk jaar in Goes en gaat via Yerseke, Zierikzee en Sint Annaland naar het eindpunt Steenbergen, waar de suikerfabriek staat.

Op de Zeeuwse eilanden wordt van oudsher een belangrijk deel van de nationale suikerbietenoogst verbouwd. Het bietentransport, in de Bietencampagne in het najaar, was in de tijd van de beurtvaart een belangrijke activiteit voor de Zeeuwse schippers. In korte tijd diende er een enorme hoeveelheid suikerbieten van het land naar de suikerfabriek getransporteerd te worden. De boeren sloegen hun bieten op in de beurthavens waar schepen de bieten konden laden. Vervolgens werden naar de dichtstbijzijnde suikerfabriek, veelal in Steenbergen, vervoerd. Met deelname aan de bietencampagne kon menig schipper een slecht jaar goed afronden.

Morgen (dinsdag) vaart de bietentocht vanaf 9.00 uur vanuit Yerseke via Colijnsplaat, waar de schepen rond 11.00 uur aankomen, naar Zierikzee. Verwachte aankomst daar is ongeveer 16.00 uur.