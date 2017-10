Orkaan Ophelia legt leven plat voor Zeeuwen in Ierland

De storm Ophelia die vandaag over Ierland raasde, heeft ook het normale leven platgelegd van Simon en Evelyne Dingemanse. De Zeeuwen, oorspronkelijk uit Yerseke en Kapelle, hebben een mosselkwekerij in het Ierse Wexford. Als bij zoveel Ieren is ook bij hen de stroom uitgevallen.

Zuinig aan met de stroom

"Het is behelpen", vertelt Evelyne. "Wij zitten in het zuidoosten. Het westen van het land is veel harder getroffen. Bij ons is de stroom uitgevallen. Gelukkig hebben we een generator. Maar ook deze valt weleens uit. Het is dus zuinig aan doen met de stroom. Het vervelende is dat hier de elektriciteitskabel boven de grond zijn aangelegd en niet ondergronds.

Door orkaan Ophelia zijn minstens drie mensen om het leven gekomen in Ierland. Enkele mensen raakten gewond. De storm, die snelheden van 150 kilometer per uur bereikte, zorgde voor grote overlast. Bij zo'n 360.000 mensen en enkele bedrijven viel de stroom uit. In de meeste gevallen braken de elektriciteitskabels doordat er bomen op vielen. Veel bomen gingen om, scholen en ziekenhuizen sloten de deuren en zeker 150 vluchten moesten worden geannuleerd. De autoriteiten riepen mensen op binnen te blijven.

Totaal ontregeld

Simon en Evelyne hebben een mosselkwekerij. "Maar op dit moment kunnen we echt het water niet op. Ook onze mosselen kunnen niet per veerboot vervoerd worden richting Engeland. Alles is ontregeld. Onze kleinkinderen kunnen niet naar school omdat het dak eraf is gewaaid. Bussen rijden niet meer en ook de winkels zijn dicht."