Zeeland wordt wakker: Herdenking, Bietentocht en hazenkopvis

Ezra Trinidad (foto: Omroep Zeeland)

Stille tocht

Vrijdagavond vindt er in Goes een stille tocht plaats voor Ezra Trinidad. Het dertienjarige jongetje overleed zaterdag na een epileptische aanval in het zwembad van het Omnium in Goes.

De bietentocht vaart door Wilhelminadorp (foto: Piet Grim) (foto: Omroep Zeeland)

Bietentocht

De bietentocht is weer in volle ganag. Gisteren kwamen de 29 deelnemende platbodems en traditionele bietenschepen aan in de haven van Yerseke, vandaag doen de schepen Colijnsplaat en Zierikzee aan.

Op het strand van Renesse is een zogenaamde hazenkopvis gevonden (foto: Mirjam Sengers)

'Hazenkopvis'

Op het strand van Renesse is gisteren een zogenaamde hazenkopvis - het beestje heeft nog geen officiële Nederlandse naam - gevonden. De hazenkopvis komt onder andere voor in de wateren rond Portugal.

Orkaan Ophelia

De storm Ophelia, die gisteren over Ierland raasde, heeft ook het normale leven platgelegd van Simon en Evelyne Dingemanse. Het Zeeuwse stel - ze komen oorspronkelijk uit Yerseke en Kapelle - heeft een mosselkwekerij in het Ierse Wexford.

De schapen mochten nog even naar buiten bij 's-Heerenhoek (foto: Astrid Wiessner-Hoog) (foto: Omroep Zeeland)

Weer

Het is vandaag vrij zonnig, maar iets minder warm dan gisteren. Het wordt maximaal 19 graden.