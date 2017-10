Zo blijft je drinkwater veilig

Het drinkwater van Zeeuws-Vlaanderen komt uit een spaarbekken in de Biesbosch. Vanaf daar wordt het naar een spaarbekken bij de Braakman gepompt en daar gezuiverd in een installatie voor het naar de Zeeuws-Vlaamse huizen gaat.

De Bevelanden, Tholen en Walcheren krijgen hun water van de Brabantse Wal bij Bergen op Zoom. Het water van Schouwen-Duiveland komt uit het Haringvliet en wordt in de duinen van Haamstede gezuiverd. Die verschillende bronnen zorgen er ook voor dat het stofje GenX in Zeeuws-Vlaanderen is gemeten en op Schouwen-Duiveland, maar niet er tussen in.

Hier komt het Zeeuwse drinkwater vandaan (foto: Omroep Zeeland)

Het water wordt voortdurend in de gaten gehouden door Evides. Zo worden er monsters genomen tijdens het hele proces. Het begint in de bronnen zoals de Maas, maar het wordt ook gedaan in de spaarbekkens bij de Biesbosch en bij Hoek en ook nog tijdens de verwerking in de zuiveringsinstallatie.

In de waterzuiveringsinstallatie bij Hoek wordt per uur 1,5 tot 2 miljoen liter water verwerkt. Daarbij passeert het verschillende hallen waar het water wordt gezuiverd. In de zogenoemde uv-hal worden bacteriën met straling in het water gedood.

Zeeuwse bodem

Er zit te weinig drinkwater in de Zeeuwse bodem om heel Zeeland van water te voorzien. Daarom komt het ergens anders vandaan. De kleibodem en de aanwezigheid van de zee helpen ook niet om het Zeeuwse drinkwateraanbod te vergroten.

Waterzuivering in Hoek (foto: Omroep Zeeland)

Er komt geen zuiver H2O uit de kraan. Zo zitter er goede mineralen, zoals calcium en magnesium, in het water die voortkomen uit de bodem. Evides laat die stoffen bewust zitten omdat die goed voor ons zijn. Er zitten ook stoffen in het water zoals GenX of medicijnresten, maar dan hebben we het volgens Van der Leer over minimale hoeveelheden die ver liggen onder de toegestane normen die zijn vastgelegd in de wet.

Industrie

De grootste bedreiging voor ons drinkwater komt op het moment van de industrie die stoffen ontwikkelen die lijken op water zodat ze makkelijk door de natuur kunnen worden afgebroken. Daardoor zijn ze lastig uit het water te halen. Evides zit daarom met de industrie om de tafel om duidelijk te maken dat wat zij in het water lozen uiteindelijk ook weer in het drinkwater terecht komt.

GenX GenX is een stof die chemiebedrijf Chemours in Dordrecht uitstoot en loost. In Zeeuws-Vlaanderen is 4,4 tot 4,7 nanogram per liter drinkwater gemeten. Op Schouwen-Duiveland is 1,5 nanogram gemeten. Beide metingen liggen ver onder de toegestane hoeveelheid van 150 nanogram per liter. Een nanogram is 0,000 000 001 gram. Voor de rest van Zeeland meldt Evides dat er minder dan 0,1 nanogram in een liter drinkwater zit. Bij zulke kleine hoeveelheden wordt specifieker meten onmogelijk.

