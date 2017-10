'Deze keer werd het zwembad Ezra fataal'

De 13-jarige Ezra overleed zaterdag toen hij een epileptische aanval kreeg in het zwembad (foto: familiefoto)

Volgens Pikeur is de moeder van Ezra zaterdag door het zwembad gebeld dat het goed mis was. "Ze hoorde zelf wel ambulances en een traumahelikopter, maar je denkt niet gelijk aan je kind. En eigenlijk een half uur later, toen het echt richting slecht ging, werd ze gebeld. Toen is ze direct naar het zwembad toe gegaan."

Pikeur was op het moment dat het misging niet in de buurt en is met haar gezin halsoverkop vanuit Tilburg naar Goes gereden. "Ik werd gebeld: het gaat echt niet goed met Ezra, het gaat echt niet goed." De moeder van Ezra heeft gezien dat haar zoon werd gereanimeerd bij het zwembad. Volgens Pikeur verschrikkelijk om te zien, "maar de laatste paar seconden of minuten was zij wel bij hem".

"Ik ben christelijk en er zijn heel veel mensen die voor mij bidden", zegt Ezra's moeder Jeanine Trinidad. "Geestelijk voel ik me heel erg gedragen. Ezra was gewoon m'n maatje en dat is mijn grote gemis." Volgens haar zus Nucy Anne voelt de familie zich gesteund door iedereen die langskomt. "Iedereen kent Ezra. Iedereen heeft een eigen verhaal. En het is fijn voor m'n zus dat ze elke keer verhaaltjes over wat zij met Ezra hebben meegemaakt binnen hoort stromen. Dat draagt haar."

Hij was zo vrolijk, zo spontaan. Ook als je de foto's ziet. Hij ging bij iedereen een praatje maken, hij hield van ballonnen, frutsels, alles wat je maar... dat was gewoon Ezra." Nucy Anne Pikeur, de tante van Ezra

Komende vrijdag houden familie en vrienden een stille tocht ter nagedachtenis aan Ezra. De familie loopt dan naar zwembad het Omnium in Goes. "Vrienden en m'n neefje wilden zo graag iets doen. Ook kinderen die hier niet durven te komen, of wat dan ook, die willen zo graag nog iets betekenen; een eerbetoon. Dus daarom dat we met het idee zijn gekomen om een stille tocht te houden."

Volgens Pikeur moet het een en ander nog wel worden afgestemd met de gemeente, bijvoorbeeld over het gebruik van wensballonnen. "Hij was zo vrolijk, zo spontaan. Ook als je de foto's ziet. Hij ging bij iedereen een praatje maken, hij hield van ballonnen, frutsels, alles wat je maar... dat was gewoon Ezra. Vandaar dat we graag wensballonnen willen oplaten."

