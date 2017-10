In beeld: rode zon door bosbrand en zand

Als je vanochtend naar de lucht hebt gekeken, heb je het vast al gezien: de zon is vandaag niet geel, maar rood. Dat komt doordat het zonlicht verstrooid wordt door rook van de bosbranden in Portugal en zand uit de Sahara. Door de zuidelijke stroming trekt die vervuilde lucht over Nederland. En dat levert mooie plaatjes op!

Rode zon rond 9.00 uur boven Oost-Souburg (foto: Anneke van den Dries) Zon vanochtend rond 10.30 uur boven Oost-Souburg (foto: Adrie de Willigen) De zon boven 's-Heerenhoek (foto: Piet Grim) De rode zon boven Bruinisse (foto: Riet de Ronde) De zon door de bladeren in Serooskerke (SD) (foto: Jan Kloet) De zon boven Kloetinge (foto: Wim Sturm) Rode zon in Zoutelande (foto: Monique Ardon)