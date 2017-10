200.000 vissen komen straks uit bakken op het land

Dit is de eerste verse Kingfish van een kilo (foto: Omroep Zeeland)

De Kingfish wordt in bakken met Oosterscheldewater grootgebracht en krijgen vismeel (gemaakt van slachtafval van vissen) als eten. Volgens het bedrijf wordt er geen gebruik gemaakt van antibiotica of andere toevoegingen bij de kweek.

De vissen zwemmen in zeewater uit de Oosterschelde. Dat kan via een pijp naar de bassins worden vervoerd. "Daartussen staan nog pompen, om het water te verwarmen dat uit de Oosterschelde komt. Voor de oudste vissen verwarmen we die extreem, zodat ze denken dat het lente is zodat ze gaan paren", vertelt directeur Ohad Maiman.

Groene stroom

De kweek van de vissen is duurzaam. Het hele bedrijf draait op groene stroom. Die stroom komt van windmolens, maar er wordt ook gebruik gemaakt van warmtepompen. Maiman vindt dat belangrijk: "Ik wil zo min mogelijk effect hebben op de omgeving."

Mart Scherp van restaurant Scherp in Middelburg is ambassadeur van de vis. Volgens hem is het een bijzondere vis die veelzijdig klaar te maken is. Hij houdt van de textuur van de vis die tussen tonijn en zeebaars in zit.

Rauwe filets van Kingfish (foto: Omroep Zeeland)

Op dit moment wordt Kingfish nog vaak geïmporteerd uit Japan en Australië. De vis komt dan diepgevroren naar Europa. Bij het bedrijf aan de voet van Zeelandbrug gebeurt dat niet, de vis gaat alleen naar de kopers. Op dit moment worden de vissen gekweekt in een gebouw waar eerst een oesterkwekerij in zat. Doordat die failliet ging konden ze snel beginnen met de kweek, omdat de bassins er nog stonden en er leidingen liepen naar de Oosterschelde. Daardoor kan de vis nu een half jaar eerder verkocht worden dan was gepland.

Officiële opening

Naast de weg die naar de Zeelandbrug loopt is een nieuw blauw gebouw in aanbouw. Dat wordt straks de plaats waar de vissen worden grootgebracht. In december worden de eerste vissen er naartoe verhuisd en in maart wordt het gebouw officieel geopend.

Dit zijn de volwassen Kingfish-vissen (foto: Omroep Zeeland)

Veel bedrijven in de aquacultuur draaien voor een groot deel op subsidie. Volgens de directeur van Kingfish is dat bij hem nauwelijks het geval. "Het grootste deel is eigen geld. We krijgen wel iets subsidie, maar dat is lang niet genoeg om het hier draaiende te houden." Hij zegt er zelf in te geloven dat dit de toekomst is als het gaat om efficiënt produceren van voedsel. "Je hebt hiervoor een lange adem nodig, maar ik geloof erin dat het bedrijf rendabel wordt."

Vandaag is daarom ook een spannende dag voor de directeur. Zelf is hij al drie jaar bezig met de kweek van kingfish en zijn zakenpartner Kees Kloet al tien jaar. "We krijgen enthousiaste reacties van mensen die de vis al gezien hebben, dus we zijn erg benieuwd naar de reacties van vandaag", vertelt hij.