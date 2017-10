Vlissingen wint strijd om zonuren van Den Helder

(foto: Omroep Zeeland)

In augustus lag Den Helder nog op kop volgens het Noordhollands Dagblad. Maar als we kijken naar de huidige cijfers van het KNMI lijkt Vlissingen dit jaar toch te winnen. In Vlissingen staat de teller tot en met maandag 16 oktober op 1756 zonuren, in Den Helder op 1733 zonuren.

Voorlopige top 5 volgens de cijfers van het KNMI

1 Vlissingen 1756 2 Den Helder 1733 3 Hoek van Holland 1730 4 Voorschoten 1725 5 Hoorn 1716

Westdorpe

In Zeeland is naast Vlissingen nog één locatie waar het KNMI zonuren meet en dat is Westdorpe. Het aantal zonuren ligt daar tot nu toe wat lager, de teller staat op 1641. Dat is nog altijd een stuk meer dan de Nederlandse plaats met het minst aantal zonuren. Deelen op de Veluwe telde tot nu toe slechts 1448 zonuren.

Omroep Zeeland zocht in 2014 met de rubriek DNA van Zeeland uit of Zeeland nou wel of niet de meeste zonuren van Nederland heeft. Toen bleek dat het aantal zonuren in Den Helder hoger lag, maar dat zou er eind dit jaar dus anders uit kunnen zien.