Portugezen veroveren Zeeuwse velden met tiki-taka-voetbal

Na een jaar trainen en selecteren is er nu een team van 22 spelers, dat onder de vlag van Hansweertse Boys deelneemt aan de competitie. "De interesse was groot. Na een oproep op WhatsApp had ik binnen no-time veertig aanmeldingen", zegt Correia.

De Portugese voetballers wonen verspreid over vooral Zuid-Beveland en Walcheren. Ze zijn naar Zeeland gekomen om te werken in de agrarische sector, de mosselverwerking en de bouw. "Ze werken zo hard doordeweeks. Ik vond dat ze wel een beetje gezelligheid verdienden", zegt Correia over de reden waarom ze het voetbalteam heeft opgericht."

Spelers van het Portugese elftal van Hansweertse Boys (foto: Omroep Zeeland)

Tiki taka

Spits João Morais kwam elf jaar geleden met zijn ouders naar Zeeland. Nog altijd worstelt hij met het Nederlands. "Dat is het fijne van dit team. Iedereen verstaat elkaar", zegt hij. Lachend: "Bovendien voetballen we anders dan Nederlanders. We proberen tiki-taka-voetbal te spelen."

Bij Hansweertse Boys zijn ze blij met het nieuwe team. "Het is een boost voor de club", zegt voorzitter Jeroen van Meel. "De meeste Zeeuwse clubs worden steeds kleiner. Wij schreven voor dit seizoen een compleet nieuw team in. Dat is natuurlijk super." Voor kliekjesvorming is de voorzitter niet bang. "Het gaat heel goed tussen de Portugezen en de Zeeuwen. Na de wedstrijd staat iedereen gewoon door elkaar heen in de kantine."

We proberen tiki-taka-voetbal te spelen." João Morais, spits van Hansweertse Boys

Niet zo vreemd, want ook Portugezen houden van een goede 'derde helft'. Naast het broodje gehaktbal staan daarom tegenwoordig verschillende Portugese lekkernijen op het menu van de kantine. Morais: "Als het lekker weer is, steken we altijd de barbecue aan en ook wij houden wel van een biertje na de wedstrijd."