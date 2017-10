Hazenkopvis gaat naar de universiteit

Mirjam Sprengers uit Breda, die op de camping in Renesse staat, had de voor Nederland bijzondere vis gevonden op het strand. "Ik loop altijd van alles te jutten en zag meteen dat het om een speciale vis ging." Sprengers nam de vis mee naar haar caravan en ontdekte daar pas om wat voor vis het ging. "Een soort van kogelvis en flink giftig ook. Ik heb mijn handen maar goed gewassen", lacht ze.

Koelkast

Sprengers heeft de vis ingepakt en in de koelkast gelegd. Vandaag kwam Theodoor Braaksma van Natuur Avontuur naar Renesse om de vis op te halen. "Het is de eerste keer dat we zo'n vis zien in Zeeland, het is echt een heel bijzondere vis", zegt hij. "Vermoedelijk is deze aangespoeld vanwege de tornado die langs Europa is getrokken, want deze vis komt normaal nooit in onze wateren voor."

Sterk water

Braaksma heeft contact gezocht met de Universiteit van Leiden om te vragen of ze de vis wilden hebben. "Er is er een paar jaar geleden een gevonden op Texel, maar die was in slechte staat. Deze is nog helemaal heel. Ze gaan de vis bewaren op sterk water."

