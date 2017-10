'Kweekvis is niet nodig, we hebben genoeg vis voor de deur'

In Kats opent begin dit voorjaar een nieuw bedrijf dat yellowtail kingfish, een tonijnachtige soort, kweekt. Schot is niet tegen het kweken van vis op het land. "Het is een mooi initiatief waar veel nieuwe kennis opgedaan wordt. Maar het is al een tijd zo dat er gemiddeld drie kilo vis uit de zee nodig is, om kweekvis groot te brengen. Dat is hartstikke zonde."

De visser is niet bang voor zijn eigen portemonnee. Het gaat vaak om andere soorten vis en andere hoeveelheden. "In het verleden is er ook genoeg kweekvis op de markt geweest en nog steeds trouwens zoals tilapia en pangasius. Maar ik ben van mening dat kweekvis niet tegen verse vis op kan."

Als de aanlandplicht wordt gebruikt voor de aquacultuur, dan betekent dat het einde van de visserij. " Job Schot, visser

Waar hij wel bang voor is, zijn de gevolgen van opkomst van kweekvis voor de aanlandplicht. Dat is de regel dat alle bijvangst door de vissers aan land moet worden gebracht. Schot vermoedt dat de vis die de aanlandplicht oplevert straks wordt gebruikt om daarmee de kweekvis te voeren.

"De vis die wij niet kunnen of mogen verkopen, omdat ze bijvoorbeeld te klein zijn, moeten wij aan land brengen. Dat wordt als visafval onder meer verwerkt tot vismeel, het voer voor de kweekvis. En daarmee kan de kweekvis een bedreiging worden. Als wij alle vissen die wij extra vangen aan land moeten blijven brengen, dan betekent dat het einde van de visserij. Je vist namelijk de zee leeg", zegt Schot.

'Kweekvis is juist goede ontwikkeling'

Volgens Marc Verdegem, universitair hoofddocent Aquacultuur en Visserij aan de Wageningen Universiteit, is het juist goed dat er nieuwe initiatieven zijn op het gebied van kweekvis. "Wereldwijd neemt de vraag naar vis toe en dit is een manier om straks meer monden te voeden." Dat er in sommige gevallen vis uit zee nodig is om kweekvis groot te brengen, daarin heeft de visser volgens Verdegem gelijk. "Maar over een jaar of vijf zal vismeel voor een deel plaats maken voor onder andere plantaardig voedsel. Dat is nu nog in ontwikkeling en als het er al is, is het heel duur." Visser Job Schot geeft toe dat plantaardig voedsel een goede start is voor de jonge kweekvis, maar dat naar mate de vis groter wordt, het vismeel nodig heeft.

Verdegem vindt het heel positief dat we in Zeeland bezig zijn met het kweken van vis op land. "Als het in Zeeland niet gebeurt, dan gebeurt het wel op een andere plek in de wereld. Dan mis je de boot. Nu ga je mee in de ontwikkeling. Het mooiste is natuurlijk als er straks genoeg kweekbedrijven zijn, zodat we geen kweekvis meer te hoeven importeren. Dat je als Europa genoeg produceert voor heel Europa."

Yellowtail kingfish

In Kats opent begin dit voorjaar een nieuw bedrijf dat yellowtail kingfish, een tonijnachtige soort, kweekt. Het bedrijf Kingfish Zeeland zou eigenlijk pas in het najaar van 2018 openen, maar doordat de vissen sneller groeien dan verwacht, gaat het bedrijf eerder open.

