Rechtszaak moord Rilland van start

Onderzoek naar dode man in Rilland (foto: HV Zeeland)

De Bulgaarse was bij de zitting aanwezig en gaf kort antwoord op de vragen van de rechter. Ze wordt verdacht van doodslag in vereniging. Begin augustus zijn nog twee 38-jarige Bulgaren in Italië aangehouden voor betrokkenheid bij deze zaak. Hun strafzaak begint volgende week. Dan begint het traject in de rechtbank voor hen ook met een pro forma zitting.

Rolverdeling

Over de rolverdeling binnen de groep Bulgaren bestaan nu twee theorieën. Volgens de verdachte vrouw van vandaag was ze alleen bij de roofmoord betrokken omdat ze werd gedwongen en vreesde voor haar eigen leven. De mannen die volgende week voor moeten komen hebben verklaard dat de vrouw juist het brein was achter de roofmoord.

Een pro forma zitting is een zitting van de rechtbank waarbij er nog geen strafeis komt van het openbaar ministerie en ook de rechtbank doet nog geen uitspraak. Bij een pro forma zaak wordt besproken waar het onderzoek staat en wat er nog nodig is aan onderzoek voor de zaak inhoudelijk kan beginnen. Als verdachten in Nederland in voorarrest zitten moeten ze eens in de drie maanden voor de rechter komen. Op die manier wordt voorkomen dat iemand zonder voldoende redenen lang in voorarrest zit.

De verdachte vrouw heeft in ieder geval al bekend dat ze geholpen heeft Van Schaik vast te binden. Haar vingerafdrukken zijn aangetroffen op de tape die hiervoor is gebruikt. Ze ontkent te maken te hebben gehad met de dood van het slachtoffer. Volgens haar leefde het slachtoffetr nog toen zij de woning verliet.



De advocaat van de verdachte heeft gevraagd of zijn cliënt haar rechtszaak in vrijheid af mag wachten. Dat is afgewezen omdat het hier volgens de rechtbank om een ernstig strafbaar feit gaat. Ze zit sinds 6 juni vast. Op 13 december gaat de zaak verder en dan worden alle verdachten voor het eerst samen behandeld. Die zaak is nog geen inhoudelijke behandeling. Die volgt later.

Lees ook: