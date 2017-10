Drugsdealer aangehouden na klachten

(foto: OZ)

Hennep

In eerste instantie werd de klant aangehouden; even later ook de dealer. In de auto van de verkoper lag een partij cocaïne en hennep. Bij een huiszoeking in een woning in de Wilhelminastraat in Sint-Maartensdijk werd een tas met hennep aangetroffen. Daar werd niemand aangehouden.

Politiecel

De verdachte werd overgebracht naar het politiecellencomplex in Breda. Na verhoor mocht hij vanmiddag weer gaan.