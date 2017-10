De Oosterschelde als schilderij met zand en schelpjes

De activiteit heet Zeegezicht. "De creaties moeten het zicht op de Oosterschelde in beeld brengen", vertelt Nelleke Volker, vrijwilliger van het Oosterscheldemuseum. Volgens Volker is het belangrijk dat de kinderen iets leren over de Oosterschelde. "We willen de kinderen vertellen wat er allemaal in de Oosterschelde leeft en wat er te vinden is. Daarom laten we ze vandaag knutselen met materiaal uit de Oosterschelde".

Veel talent

Het is de eerste keer dat deze activiteit wordt georganiseerd. Volgens keramist Jos van Bommel, die de workshop geeft, is het een succes. "Ik heb al behoorlijk wat talenten gezien, we hebben het gehad over wolken en de zon, maar Mickey schildert sluierwolken met de zon en dat heeft verder niemand". De 8-jarige Mickey had hier niet bewust over nagedacht, maar ze vond het gewoon mooi.

(foto: Omroep Zeeland)

De kinderen vonden het erg leuk. De 7-jarige Robin weet al wat ze met het schilderij gaat doen. "Ik ga hem aan mijn gezin geven en ik denk dat mijn moeder hem in de woonkamer op gaat hangen". Thijs geeft het schilderij een mooie plek in zijn kamer.

Voor herhaling vatbaar

Volgens Nelleke Volker is deze activiteit ook zeker voor herhaling vatbaar: "We hebben veel meer aanmeldingen gehad dan we hadden gedacht en we moesten zelfs een paar kinderen teleurstellen. Om hen de volgende keer een nieuwe kans te geven willen we het zeker overdoen".