Geboren Zeeuw tweede man in nieuwe kabinet

Hugo de Jonge (foto: Gemeente Rotterdam)

De Jonge is in 1977 geboren in Bruinisse, waar zijn vader toen predikant was. Ook heeft hij een aantal jaar in Zaamslag gewoond.

De Jonge is sinds 2010 wethouder van Onderwijs in Rotterdam. Daarvoor was hij onder meer beleidsmedewerker bij het CDA en werkte hij op het ministerie van Onderwijs, onder meer als politiek assistent van de ministers Van der Hoeven en Van Bijsterveldt.

Mensen die nu genoemd worden als minister worden nog uitgebreid onder de loep genomen, onder meer om te kijken of ze geen strafblad hebben, of hun cv klopt en of er geen zaken zijn in hun verleden die problemen kunnen veroorzaken bij hun nieuwe functie.

De verwachting is dat het nieuwe kabinet 26 oktober op het bordes staat.