Helpende handen in Middelburg: huisje opgeknapt

Het huisje van mevrouw Bouwense in Middelburg is helemaal opgeknapt: de muren, de gordijnen, de meubels, alles. Een klus van de Stichting Hart voor de Zorg Walcheren. Die doet dat ieder jaar voor één client die daar zelf niet het geld of het sociale netwerk heeft.

De klussers van de stichting hadden anderhalve dag nodig om hun werk zeer grondig te doen. Ze hebben niet alleen het complete huis geschilderd en allerlei klusjes gedaan, maar ook ingericht met allemaal nieuwe spulletjes. Alleen een oude lamp waaraan de bewoonster erg gehecht is, is gebleven. Stichting Hart voor de Zorg, voorheen Vrienden van de Thuiszorg Zorgstroom, helpt mensen die daar zelf niet de financiën of sociale netwerk voor hebben. Anita Aerts van de Stichting Hart voor de Zorg Walcheren zegt dat het werk gedaan kan worden dankzij de enorme inzet van de vrijwilligers èn de gulheid van sponsors. Ze zou ook graag meer mensen willen laten profiteren, maar één keer per jaar is het maximum. De medewerkers van Zorgstroom kiezen uit de voorgedragen clienten degene die ook echt de klussers over de vloer krijgt. (foto: Omroep Zeeland)