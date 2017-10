Bewoners Westdorpe leren elkaar beter kennen én het verenigingsleven

Bewonersavond Westdorpe (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de organisatie van de avond mag het begrip 'bewonersavond' dan saai lijken, niets is minder waar. Want meer dan 35 Westdorpse organisaties hebben een informatiestand. Zoals daar zijn: een bloemenatelier, de brandweer, een bedrijf om creatief met wol om te gaan, de voetbalvereniging en de dansclub, om er maar een paar te noemen.

Samen een pint drinken

"Maar het is ook zeker bedoeld om buren nader kennis met elkaar te laten maken, op een losse manier, onder het genot van een pint bijvoorbeeld," zegt Fabrice Lottin, secretaris van de dorpsvereniging. "En het is ook zeker bedoeld voor 'nieuwkomers', mensen die net of sinds de afgelopen drie jaar in het dorp zijn komen wonen. En dat zijn best veel Vlamingen," zegt Lottin.

Zoals Sofia Rogiers en Pieter Vandenbossche uit het gebied tussen Gent en Antwerpen. Ze wonen hier nu net vier maanden en vinden het heerlijk. "Vooral de rust is hier zalig," zegt Sofia. Ze werken nog wel in België en hebben nog niet veel tijd om zich te verdiepen in het vrijetijdsleven van Westdorpe, maar ze denken dat deze avond daar zeker aan zal helpen.

Westdorpe telt 1934 inwoners. Sinds 2014 zijn er 100 nieuwe gezinnen in het dorp komen wonen.