Nieuwkoop met Feyenoord onderuit tegen Sjachtar Donetsk

(foto: OrangePictures)

De verdediger startte dit seizoen voor het eerst in de basis nadat hij in de voorbereiding een hamstringblessure opliep in een oefenwedstrijd tegen FC Lisse. Nieuwkoop mocht tot 61e minuut meedoen en werd toen vervangen door Jens Toornstra.

Geen twijfel

Coach Giovanni van Bronckhorst had geen twijfels bij het opstellen van de Zeeuw Nieuwkoop. "Het opstellen van Bart is geen risico. Ik heb gekeken

naar hoe hij zich voelt en hoe hij heeft getraind, dat zag er goed uit", zei hij tegen FOX Sports.

Aankomend weekend kan Nieuwkoop zijn eerste minuten in de competitie maken. In Rotterdam komt dan Ajax op bezoek.