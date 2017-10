Zeeland wordt wakker: Schadeherstel, klederdracht en Champions League

Goedemorgen! Het is woensdag 18 oktober. Dit is in het nieuws in Zeeland.

Het gestrande containerschip bij Bath. (foto: Kitty van Hoek-Stoutjesdijk) Schade bij Bath De reparaties aan de dijk bij Bath gaan 5 ton kosten. De vooroever, schorren en slikken bij het Nauw van Bath raakten afgelopen zomer beschadigd door twee scheepsstrandingen vlak na elkaar. In augustus de Jupiter en in september de Seatrout Lees ook: Reparatie dijk bij Bath kost vijf ton Vrouw in klederdracht (foto: Omroep Zeeland ) Nog in dracht In Zeeland dragen naar schatting zo'n 40 vrouwen nog Zeeuwse dracht. Deze laatste der Mohikanen zijn inmiddels aardig op leeftijd. Lees ook: Jans Willemse is nog een van de weinige 'Zeeuwse meisjes' (foto: OrangePictures) Nieuwkoop verliest met Feyenoord Bart Nieuwkoop uit Tholen heeft gisteravond zijn debuut gemaakt in de Champions League. De 21-jarige rechtsback verloor met Feyenoord in de Kuip van het Oekraïnse Sjachtar Donetsk (1-2). Lees ook: Nieuwkoop met Feyenoord onderuit tegen Sjachtar Donetsk Hugo de Jonge (foto: Gemeente Rotterdam) Zeeuwse vice-premier Hugo de Jonge, geboren in Bruinisse, wordt in verschillende media genoemd als nieuwe vice-premier en minister van Volksgezondheid. De 40-jarige De Jonge is op dit moment wethouder van Onderwijs in Rotterdam. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het nieuwe kabinet 26 oktober gepresenteerd. Lees ook: Geboren Zeeuw tweede man in nieuwe kabinet Vlissingen (foto: Desiree Hoondert, Vlissingen) Weer Vandaag hangen er wolkenvelden boven Zeeland, maar de zon breekt ook regelmatig door. De maximumtemperatuur ligt rond 21 graden.