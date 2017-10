Langeweg bij Axel dicht na ongeluk tussen auto en vrachtwagen

Op de Langeweg bij Axel is een ongeluk gebeurd tussen een personenauto en een vrachtwagen. De Langeweg is vanwege het ongeluk afgesloten tussen de Kinderdijk en de derde Verkorting. De vrachtwagen was door het ongeluk in de sloot terecht gekomen.

Brandweer (archief) (foto: Omroep Zeeland) Beide chauffeurs zaten na het ongeluk bekneld in hun voertuig, maar zij zijn inmiddels bevrijd. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 7.45 uur op een rotonde in de Langeweg. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De brandweer verwacht dat de weg voorlopig nog dicht is vanwege opruimwerkzaamheden.