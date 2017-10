Twee zwaargewonden bij ongeluk Axel

Door de klap belandde de vrachtwagen in de sloot naast de weg. Beide chauffeurs zaten enige tijd bekneld in hun auto en zijn later door de brandweer bevrijd.

Been

De politie vreest dat de 18-jarige man als gevolg van het ongeluk een been moet missen. De andere chauffeur uit Breda heeft een gecompliceerde enkelfractuur opgelopen.

De Langeweg is voorlopig nog afgesloten voor het verkeer. De vrachtwagen moet eerst leeggemaakt worden voordat hij weggesleept kan worden. Daarna kan de weg pas schoongemaakt worden. Dat is nodig omdat de vrachtwagen diesel heeft gelekt. De provincie verwacht dat de weg in de namiddag pas wordt vrijgegeven.