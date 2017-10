Tholen doneert voor wederopbouw Sint Maarten

Tholen stuurt geld naar de wederopbouw en noodhulp op het Caribisch eiland Sint Maarten. Per inwoner trekt de gemeente één euro uit. In totaal doneert de gemeente iets meer dan 25.000 euro. De gemeente zegt graag wat terug te willen doen omdat ze zelf veel hulp kreeg na de watersnoodramp in 1953.