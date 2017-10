'Huisarts moet vaker sport in plaats van pillen voorschrijven bij depressie'

Meditatie en sport

Wie last heeft van depressieve klachten kan volgens hem beter starten met yoga, meditatie of sport. Zowel geestelijke als lichamelijke inspanning zou helpen bij het voorkomen en behandelen van depressie.

Hij vindt dat er nu te vaak medicatie voorgeschreven wordt. "Wat we in ieder geval weten tegenwoordig is dat bij lichte depressie antidepressiva niet helpen. Dus die huisartsen moeten eindelijk eens een keer stoppen met het voorschrijven van al die medicijnen. Dat helpt alleen maar bij ernstige depressies."

Van Blarikom noemt het voorschrijven van antidepressiva door huisartsen onbegrijpelijk en hij denkt dat het een soort gewoonte is. "Ik denk dat een arts toch te veel in z'n systeem heeft zitten om een pil voor te schrijven en misschien niet goed tegen z'n patiënt durft te zeggen dat het ze beter eens een keer gaan paardrijden dan dat hij een pil voorschrijft."

Dingen ondernemen

Ook gezondheidszorgpsycholoog Helga van Laak, werkzaam bij Zeeuwse Gronden, denkt dat pillen soms te makkelijk over de toonbank gaan. "Als je spreekt over een zware depressie kunnen medicijnen helpen, maar dat alleen is niet genoeg. Je moet daarnaast ook echt gaan activeren en daar bedoelen we mee dat mensen weer dingen gaan ondernemen."

Volgens de psycholoog is het overigens niet dat je niet depressief wordt wanneer je sport. Wie doorslaat in sport en te hoge eisen aan zichzelf stelt, kan ook depressief worden. Het is volgens Van Laak vooral belangrijk om positief over jezelf te denken en daar kan sport een hulpmiddel bij zijn.

Het aantal Zeeuwen dat risico loopt een depressie neemt toe. Volgens de Zeeuwse gezondheidsmonitor 2016 hebben 100.100 Zeeuwen een matig tot hoog risico op een depressie of angststoornis. In 2012 waren dit er nog 75.600.

Meisjes tussen de 11 en 15

De directeur van instelling Zeeuwse Gronden twijfelt wel of het aantal depressies ook daadwerkelijk toeneemt. Volgens hem is niet bewezen dat dit onder volwassenen het geval is.

Wel is het volgens hem opvallend dat depressieve klachten de laatste jaren toenemen bij meisjes tussen 11 en 15 jaar oud. De druk van school, social media en het feit dat ze al vroeg als sekssymbool gezien worden zou hun geestelijke gezondheid niet ten goede komen.