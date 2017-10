Broers vrijgesproken van verkrachting minderbegaafd meisje

De rechtbank van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Volgens het meisje is zij in 2013 verkracht door de oudste man. Het meisje woonde destijds in in een opvanghuis in Middelburg. Het meisje heeft psychische problemen, waardoor zij geen 'nee' zou kunnen zeggen tegen seksuele verzoeken. Volgens de rechter is er wel bewijs dat één van de broers het meisje heeft ontmoet en meegenomen, maar meer dan dat is volgens de rechter niet bewezen.

De advocaten van de broers hadden de rechter gevraagd om vrijspraak. Het meisje had volgens de advocaten de verkrachting hebben verzonnen omdat ze door de jongste broer was afgewezen. Daarnaast zou het slachtoffer volgens de advocaten 'labiel, suïcidaal en beïnvloedbaar' en daardoor niet betrouwbaar als getuige.

