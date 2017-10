Vrouw (27) geslagen en beroofd in Middelburg

Politie (foto: Omroep Zeeland)

Nadat de vrouw haar tas overhandigd had, duwt de overvaller haar om en stompt haar meerdere keren op haar lichaam. Daarna zette de man het op een lopen richting Vlissingen. Volgens de vrouw gaat het om een man van ongeveer 1.80 meter die accentloos Nederlands spreekt. Tijdens de overval had de man een donkere jas met capuchon aan en had hij een donkere sjaal voor zijn gezicht gebonden.