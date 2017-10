Michel Leonhart verruilt Waasland-Beveren U19 voor KFC Sinaai

Michel Leonhart (foto: Facebook Michel Leonhart)

Leonhart begon dit seizoen als trainer bij Waasland-Beveren U19. Daar is hij echter onlangs opgestapt. "Ik stond niet langer achter het sportieve beleid van de ploeg", legt Michel Leonhart uit. "Er is sinds kort een nieuwe jeugdcoördinator en ik kon me niet vinden in zijn visie."

Kort daarna kwam KFC Sinaai op zijn pad. "Ik was vorig jaar ook al in gesprek met KFC Sinaai. Bovendien ben ik in 2003 bij KFC Sinaai mijn carrière als trainer begonnen. Wat dat betreft, heb ik dus goede herinneringen aan de ploeg."

De club staat momenteel zevende in de competitie, maar wil meespelen om promotie. Leonhart staat dus voor een lastige opdracht. "De druk is echter altijd hoog in voetbal", relativeert Leonhart. "KFC Sinaai heeft een goede selectie met voldoende kwaliteit. Aan de beleving en bezieling moet nog gewerkt worden, maar ik heb vertrouwen dat het goed komt."