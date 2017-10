Vierde verdachte Bulgaar bij roofmoord Rilland

Onderzoek naar dode man in Rilland (foto: HV Zeeland)

Bulgaren

De vierde verdachte uit Bulgarije sluit op 13 december aan bij zijn drie landgenoten als ze allemaal voor de rechter moeten verschijnen. Dinsdag begon de rechtszaak al tegen een 21-jarige Bulgaarse die in Bulgarije is aangehouden en uitgeleverd. Twee 38-jarige verdachten werden in augustus aangehouden in Italië en voor deze zaak uitgeleverd aan Nederland. De vierde man is in Duitsland aangehouden en komt nu ook naar Nederland. Hij heeft dezelfde achternaam als een van de 38-jarige verdachten, maar of ze familie zijn is nog onduidelijk.

Rolverdeling

Over de rolverdeling binnen de groep Bulgaren bestaan nu twee theorieën. Volgens de verdachte vrouw van die dinsdag voor de rechter stond was ze alleen bij de roofmoord betrokken omdat ze werd gedwongen en vreesde voor haar eigen leven. De twee 38-jarige mannen die volgende week voor moeten komen hebben verklaard dat de vrouw juist het brein was achter de roofmoord.

Kees van Schaik was 65 jaar toen hij in maart om het leven kwam. Al snel was duidelijk dat hij door een misdrijf om het leven was gekomen. Het Openbaar Ministerie gaat er van uit dat het de daders om de drugs van Van Schaik was te doen.